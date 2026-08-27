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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ في السوق المصرية

TIGGO 7 Pro‏
TIGGO 7 Pro‏
كريم عاطف

طرحت علامة شيري في مصر، ‏TIGGO 7 Pro‏ الجديدة المجمعة محليًا، لتقدم طراز جديد ضمن فئة ‏السيارات ‏SUV‏ متعددة الاستخدامات، يجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا ‏الذكية، والمقصورة الرحبة، وباقة متكاملة من تجهيزات الراحة والأمان.‏

           

وتأتي شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ من جي بي أوتو، بتصميم خارجي يجمع بين الخطوط الانسيابية والملامح ‏القوية، بما يمنحها شخصية واضحة وحضور مميز على الطريق، وتبلغ أبعاد ‏السيارة 4.500 مم طول، و1,842 مم عرض، و1,705 مم ارتفاع، بينما تصل ‏قاعدة عجلاتها إلى 2.670 مم، بما يوفر مساحة داخلية رحبة وبيئة أكثر راحة ‏للسائق والركاب.‏

وتعتمد شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ على محرك تيربو سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى ‏‏145 حصانا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ‏من نوع ‏CVT‏ ونظام دفع أمامي.‏

وتوفر منظومة الحركة أداءً سلسًا واستجابة مناسبة لمختلف ظروف القيادة، مع ‏التركيز على تحقيق التوازن بين القوة والكفاءة، بما يجعل السيارة ملائمة للاستخدام ‏اليومي داخل المدن وعلى الطرق المفتوحة.‏

وتضم ‏TIGGO 7 Pro‏ شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة ‏معلومات وترفيه ذكية بالقياس نفسه، مع دعم ‏Apple CarPlay، وAndroid ‎Auto، ما يتيح للسائق الوصول بسهولة إلى التطبيقات والمكالمات والمحتوى ‏المفضل أثناء القيادة.‏

وتشمل تجهيزات الراحة المتاحة، وفقًا للفئة، الشاحن اللاسلكي للهواتف المحمولة، ‏والمقاعد الكهربائية، والإضاءة الداخلية متعددة الألوان، والسقف البانورامي، ‏والباب الخلفي الكهربائي، لتوفر المقصورة تجربة أكثر راحة ومرونة.‏

وزُودت السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة والتحكم، تشمل نظام المكابح المانعة ‏للانغلاق ‏ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل ‏EBD، وبرنامج الثبات ‏الإلكتروني ‏ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ‏HHC، ونظام التحكم في ‏نزول المنحدرات ‏HDC‏.‏

كما تضم فرامل انتظار إلكترونية مزودة بخاصية ‏Auto Hold، ووسائد هوائية ‏متعددة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ‏TPMS، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية ‏بزاوية 360 درجة في الفئة الأعلى تجهيزًا، بما يعزز سهولة المناورة والركن.‏

وقال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لعلامة شيري في جي بي أوتو: "يمثل ‏إطلاق شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ خطوة جديدة في خطتنا لتطوير حضور العلامة في ‏السوق المصرية، وتقديم طرازات تجمع بين الجودة، والتكنولوجيا، والتصميم، ‏والقيمة التي يبحث عنها العملاء".‏

وأضاف: "حرصنا على أن تقدم ‏TIGGO 7 Pro‏ تجربة متوازنة، تجمع بين ‏الرحابة والتجهيزات الذكية والأداء المناسب للاستخدام اليومي، كما يعكس تجميع ‏السيارة محليًا التزامنا بدعم الصناعة الوطنية والاستمرار في توسيع محفظة ‏منتجات شيري في مصر".‏

أما عن سعر السيارة شيري تيجو 7 برو، فتاتي كالتالي :

- فئة Comfort بسعر مليون و75 ألف جنيه.

- فئة Luxury بسعر مليون و175 ألف جنيه.

شيري TIGGO 7 Pro TIGGO SUV شيري ‏TIGGO 7 Pro

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