مواصفات وسعر شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ في السوق المصرية

طرحت علامة شيري في مصر، TIGGO 7 Pro الجديدة المجمعة محليًا، لتقدم طراز جديد ضمن فئة السيارات SUV متعددة الاستخدامات، يجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا الذكية، والمقصورة الرحبة، وباقة متكاملة من تجهيزات الراحة والأمان.
وتأتي شيري TIGGO 7 Pro من جي بي أوتو، بتصميم خارجي يجمع بين الخطوط الانسيابية والملامح القوية، بما يمنحها شخصية واضحة وحضور مميز على الطريق، وتبلغ أبعاد السيارة 4.500 مم طول، و1,842 مم عرض، و1,705 مم ارتفاع، بينما تصل قاعدة عجلاتها إلى 2.670 مم، بما يوفر مساحة داخلية رحبة وبيئة أكثر راحة للسائق والركاب.
وتعتمد شيري TIGGO 7 Pro على محرك تيربو سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 145 حصانا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ونظام دفع أمامي.
وتوفر منظومة الحركة أداءً سلسًا واستجابة مناسبة لمختلف ظروف القيادة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين القوة والكفاءة، بما يجعل السيارة ملائمة للاستخدام اليومي داخل المدن وعلى الطرق المفتوحة.
وتضم TIGGO 7 Pro شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه ذكية بالقياس نفسه، مع دعم Apple CarPlay، وAndroid Auto، ما يتيح للسائق الوصول بسهولة إلى التطبيقات والمكالمات والمحتوى المفضل أثناء القيادة.
وتشمل تجهيزات الراحة المتاحة، وفقًا للفئة، الشاحن اللاسلكي للهواتف المحمولة، والمقاعد الكهربائية، والإضاءة الداخلية متعددة الألوان، والسقف البانورامي، والباب الخلفي الكهربائي، لتوفر المقصورة تجربة أكثر راحة ومرونة.
وزُودت السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة والتحكم، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC.
كما تضم فرامل انتظار إلكترونية مزودة بخاصية Auto Hold، ووسائد هوائية متعددة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئة الأعلى تجهيزًا، بما يعزز سهولة المناورة والركن.
وقال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لعلامة شيري في جي بي أوتو: "يمثل إطلاق شيري TIGGO 7 Pro خطوة جديدة في خطتنا لتطوير حضور العلامة في السوق المصرية، وتقديم طرازات تجمع بين الجودة، والتكنولوجيا، والتصميم، والقيمة التي يبحث عنها العملاء".
وأضاف: "حرصنا على أن تقدم TIGGO 7 Pro تجربة متوازنة، تجمع بين الرحابة والتجهيزات الذكية والأداء المناسب للاستخدام اليومي، كما يعكس تجميع السيارة محليًا التزامنا بدعم الصناعة الوطنية والاستمرار في توسيع محفظة منتجات شيري في مصر".
أما عن سعر السيارة شيري تيجو 7 برو، فتاتي كالتالي :
- فئة Comfort بسعر مليون و75 ألف جنيه.
- فئة Luxury بسعر مليون و175 ألف جنيه.