أخبار أسوان.. احتفالات بالمولد النبوي الشريف..وتكريم أوائل الشهادات..وماراثون لليوم السكانى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 26/8/2026 أحداث متنوعة.

فقد أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن القضية السكانية تحظى بإهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل التنمية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع مواجهة تحديات القضية السكانية ضمن أولوياتها في إطار استراتيجية أسوان 2040 التي تدعم جهود التنمية وتولي اهتماماً خاصاً بالملف السكاني وتحسين الخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.

https://www.elbalad.news/7086196

استضافت جامعة أسوان لقاءً موسعًا لبحث آليات تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، بما يسهم في رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحية، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان.

https://www.elbalad.news/7086093

جهود متنوعة

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الطبية بالجامعة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد، وفق جدول زمني منظم يبدأ من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر القادم 2026 ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك بمختلف مقراتها بصحاري ومدينة أسوان الجديدة وأبو الريش والنفق، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد،ويأتي تنظيم أعمال الكشف الطبي ضمن خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وحرصها على توفير خدمات متكاملة ومنظمة منذ اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالحياة الجامعية، مع العمل على سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول الطلاب على الخدمة الطبية، والحد من التكدس داخل مقار الكشف الطبي.

https://www.elbalad.news/7086079

وسط أجواء احتفالية وفرحة بمشاعل النور وأمل المستقبل، كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى والدمج والتربية الخاصة للعام الدراسى 2025/2026، بإجمالى 81 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من القيادات المحالين على المعاش، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وأولياء الأمور، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية .

https://www.elbalad.news/7085987

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بكورنيش النيل.

https://www.elbalad.news/7085969



