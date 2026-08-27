قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اسبوعين من الكارثة.. زلزال جديد يضرب كولومبي
ولسه مكملين 2030.. إمام عاشور يحتفل بالتجديد مع الأهلي على طريقته
رمضان صبحي كلمة السر في تجديد إمام عاشور.. أضا يكشف تفاصيل عقد اللاعب
دعاء التوبة والاستغفار في جوف الليل.. أفضل الأدعية لمغفرة الذنوب وطلب الرحمة
التأمينات تعليقا على واقعة الموظفة: اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الموظفين الثابت مسؤليتهم
بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. الدكتورة مروة ياسين تهدي الوسام لروح والدتها عبلة الكحلاوي
هنا نصنع التاريخ.. الأهلي يحتفل بتجديد عقد إمام عاشور داخل التتش
إسرائيل تفرج عن 3 أسرى سوريين وكويتي.. وإعلام عبري: تقديم حسن نية للشرع
العراق.. هجمات على أربيل تستهدف مقار المعارضة الكردية الإيرانية
بطائرتين مسيّرتين.. هجوم يستهدف مواقع في منطقة سوران بإقليم كردستان العراق
اليمن.. سقوط 3 صواريخ حوثية في ميناء المخا وصاروخ رابع في الخوخة
زيارة مدير «CIA» إلى موسكو.. تحذير أمريكي لروسيا من مهاجمة دول «الناتو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. احتفالات بالمولد النبوي الشريف..وتكريم أوائل الشهادات..وماراثون لليوم السكانى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 26/8/2026 أحداث متنوعة. 

فقد أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن القضية السكانية تحظى بإهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل التنمية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع مواجهة تحديات القضية السكانية ضمن أولوياتها في إطار استراتيجية أسوان 2040 التي تدعم جهود التنمية وتولي اهتماماً خاصاً بالملف السكاني وتحسين الخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.

https://www.elbalad.news/7086196

استضافت جامعة أسوان لقاءً موسعًا لبحث آليات تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، بما يسهم في رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحية، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان.

https://www.elbalad.news/7086093
جهود متنوعة 

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الطبية بالجامعة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد، وفق جدول زمني منظم يبدأ من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر القادم 2026 ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك بمختلف مقراتها بصحاري ومدينة أسوان الجديدة وأبو الريش والنفق، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد،ويأتي تنظيم أعمال الكشف الطبي ضمن خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وحرصها على توفير خدمات متكاملة ومنظمة منذ اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالحياة الجامعية، مع العمل على سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول الطلاب على الخدمة الطبية، والحد من التكدس داخل مقار الكشف الطبي.

https://www.elbalad.news/7086079

وسط أجواء احتفالية وفرحة بمشاعل النور وأمل المستقبل، كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى والدمج والتربية الخاصة للعام الدراسى 2025/2026، بإجمالى 81 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من القيادات المحالين على المعاش، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وأولياء الأمور، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية .

https://www.elbalad.news/7085987
شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بكورنيش النيل. 

https://www.elbalad.news/7085969


 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

واقعة السرقة

ليست الأولى.. فحص واقعة أخرى للمتهمين بسرقة بضائع من سيارة نقل أثناء سيرها

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: لا أعتقد أن مجتبى خامنئي توفي.. لكنه أصيب بجروح بالغة

أرشيفية

«وصلوا إلى عتبة الباب».. الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال يائير نتنياهو في ميامي

اقتحام مركز «قلنديا»

ماليزيا: اقتحام مركز «قلنديا» يهدد فرص التعليم والتدريب للشباب الفلسطينيين

بالصور

بالأبيض.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جريء

منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ

قبل البدء.. مشروع سيارة بوجاتي‏ الصينية المقلدة ‏ينهار قبل طرح أول سيارة للبيع

Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل في الاحتفال بعيد ميلاد زوجها

.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها
.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها
.مى عمر تثير الجدل احتفالا فى عيد ميلا زوجها

فورد تستعد لإطلاق SUV جديدة بتصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد