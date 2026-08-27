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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم بشرى بمهرجان ظفار الدولي

بشرى
بشرى
أحمد البهى

أعلن مهرجان ظفار الدولي، المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل، عن تكريم الفنانة بشرى في الدورة الثانية من عمر المهرجان.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الثانية أيضًا كلا من هيا عبد السلام من الكويت، والفنان صلاح عبيد وصلاح العمري من عمان.

وكشفت إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى على المستويين العربي والدولي.

وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة الجديدة تأتي في إطار مواصلة دعم الحركة المسرحية وتعزيز التبادل الثقافي بين المبدعين من مختلف دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات المسرحية في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، أن الحدث يمثل مشروعًا ثقافيًا يعكس الحراك الفني الذي تشهده محافظة ظفار وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن المهرجان يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتواصل بين التجارب المسرحية العربية والعالمية.

فيما أعلن عمار بن عوبد غواص، رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح، اعتماد ثلاثة مسارات رئيسية للمنافسات والعروض المشاركة في الدورة الثانية.

ويحمل المسار الأول اسم «عروض النخبة»، ويضم مجموعة من أبرز العروض العربية والعالمية الحاصلة على جوائز في مهرجانات دولية، إلى جانب الأعمال المتميزة في الدورة الأولى، فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لهذا المسار 50 ألف دولار.

أما المسار الثاني، «العروض الكبرى»، فيستقبل مشاركات من مختلف دول العالم للتنافس على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، بقيمة 50 ألف دولار، على أن تتولى لجنة متخصصة اختيار الأعمال المشاركة وفق معايير فنية محددة.

ويخصص المهرجان مساره الثالث تحت عنوان «مسرح ظفار»، لدعم المواهب والفرق المسرحية المحلية، وإبراز التجارب الإبداعية في محافظة ظفار، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى في هذا المسار أيضًا 50 ألف دولار.

مهرجان ظفار الدولي ظفار الدولي بشرى

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