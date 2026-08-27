شوبير ينتقد تغييرات أيمن الرمادي: تغييرات صنعت الفوز وأخرى صنعت الهزيمة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، المدير الفني للبنك الأهلي أيمن الرمادي، بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، مشيرًا إلى أن تبديلاته خلال المباراة أثرت بشكل كبير على نتيجة اللقاء.

وقال شوبير: “أيمن الرمادي فاجأني شخصيًا بـ3 تغييرات أغرب من بعض، لما خرج رشاد المتولي أحسن لاعب في وسط الملعب، وطلع مصطفى شلبي ومحمد رضا، وتغيير رابع غريب جدًا بخروج أحمد ياسر ريان، كلهم بيصنعوا وبيهددوا المرمى”.

وأضاف: “شتان الفارق بين تغييرات وتغييرات، تغييرات صنعت الفارق للفوز وتغييرات صنعت الفارق للهزيمة”.

وتابع شوبير منتقدًا تصريحات الرمادي عقب المباراة، قائلًا إن المدرب تحدث عن ضرورة أن يعيد اللاعبون حساباتهم بعد إهدار العديد من الفرص، متسائلًا: “طيب ما أنت كمان يا كابتن تعيد حساباتك؟”.

وأوضح أن الزمالك نجح في التعامل مع مجريات الشوط الثاني بصورة أفضل، قائلًا: “كابتن معتمد جمال بأقل حالة بدنية للزمالك بيكسبك 3، وبعدين بلغة كرة القدم أنت كنت راكب المباراة في الشوط الأول، كيفية بقى تستغل ده في الشوط الثاني ده شغل مدرب”.

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى أن بعض تصريحات أيمن الرمادي تثير لديه علامات استفهام، قائلًا: “ساعات بحس أنه كابتن أيمن الرمادي حاسس أن مستوى الدوري المصري أقل من مستواه، لأ هو أعلى من مستوى الدوري، في حاجة مش طبيعية يعني، وقصة فلسفة الأحداث بشكل شوية معقد مش مفهومة”.