فيديوهات بها إيحاءات خادشة.. القبض على صانع محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر فيديوهات خادشة .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الإتيان بألفاظ خارجة وحركات وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.