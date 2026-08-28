رسالة ثقة مهمة | دبلوماسي سابق يكشف دلالة اختيار مصر في جولة الرئيس الصيني

كشف السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، دلالة اختيار مصر ضمن جولة الرئيس الصيني، مؤكدًا أن الزيارة تحمل رسالة سياسية مهمة تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين القاهرة وبكين، وتؤكد مكانة مصر في الحسابات الصينية خلال المرحلة الحالية.



وأوضح الحفني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات المصرية الصينية تمتد لنحو 70 عامًا، وشهدت خلال هذه الفترة العديد من التحديات والتغيرات، لكنها ظلت صامدة، قبل أن تنتقل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي فتحت مجالات واسعة للتعاون بين البلدين.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن أهمية الزيارة تتضاعف مع دخول العلاقات المصرية الصينية عقدها الثامن، واقتراب الشراكة الاستراتيجية الشاملة من عقدها الثاني، موضحًا أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد تحديد ملامح جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة وغيرها.



وأكد السفير علي الحفني أن اختيار مصر لتكون محطة مهمة في تحركات الرئيس الصيني يحمل دلالة واضحة على تقدير بكين لدور القاهرة ومكانتها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مشددًا على أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.