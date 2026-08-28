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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص بملابس خادشة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى بأكتوبر

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى  4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامها بنشر فيديوهات خادشة عبر صفحتها.

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة عبر صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صانعة محتوى حبس صانعة محتوى جهات التحقيق المختصة

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