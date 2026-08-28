ضبط 252 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وحلوى مجهولة المصدر في حملات بقنا| صور

شدد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة استمرار الحملات المكبرة، لضبط المخالفات التموينية لا سيما المنتجات مجهولة المصدر، مع ضرورة التأكد من سلامة المنتجات المعروضة لحماية صحة المواطنين.

وكثفت مديرية التموين بقنا، بقيادة حسن القط، وكيل الوزارة، والأجهزة التنفيذية بالمراكز، بالتعاون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي استهدفت عددًا من المحال والمنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

و تمكنت حملة بمركز نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، وبقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وبمشاركة مفتشي الإدارة التموينية بنجع حمادي ومفتشي الأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ضبط 110 كيلو من حلوى المولد مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة، من ضبط وتحرير 14 محضرًا للمخالفات شملت 6 محاضر لحلوى مجهولة المصدر و5 محاضر لعدم وجود فواتير، ومحضرًا لاستخدام 2 اسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن تحرير 2 محضر لعدم الإعلان، وغلق وتشميع مطعم واحد لمخالفته الاشتراطات الصحية، وتسليم 23 إنذارًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في نفس السياق، أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية نجحت بالتنسيق مع سلامة الغذاء، في ضبط 142 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 566 قطعة من المواد الغذائية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول السلع الغذائية.

وأشار القط، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة والتصدي بكل حزم لأي محاولات لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك أو مخالفة للاشتراطات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.