أمير اليماني: فكرة مسرحية متولي وشفيقة في ذهني منذ 13 عامًا

كشف المخرج أمير اليماني تفاصيل التحضير لمسرحية «متولي وشفيقة»، مؤكدًا أن فكرة العمل ظلت في ذهنه لنحو 13 عامًا قبل أن يقرر تنفيذها، بسبب صعوبة تقديم شخصية متولي، التي رأى أنها تحتاج إلى معالجة خاصة.

وقال اليماني، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، إنه تعمد الابتعاد عن التفكير في الفيلم والأعمال المسرحية السابقة التي تناولت قصة «شفيقة ومتولي»، حتى يتمكن من تقديم رؤيته الخاصة للعمل، مضيفًا: «نسيت الفيلم خالص ولو كنت فكرت فيه مكنتش هعرف أعمل المسرحية».

وأشار إلى أن التحضير للديكور وتنفيذه استغرق نحو 4 أشهر، لافتًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى الشكل المناسب للمسرحية.

كما أوضح أن العمل شهد اهتمامًا كبيرًا باللهجة الصعيدية وتفاصيلها، بالتعاون مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، مؤكدًا أن الفريق حرص على الاهتمام بأدق التفاصيل.

واختتم أمير اليماني حديثه بالإشارة إلى أنه فوجئ بالإقبال الجماهيري الكبير على المسرحية، خاصة العدد اللافت من الجمهور الذي ظهر من خلال حجوزات التذاكر.