قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 626 قتيلا ونحو ألفي مفقود
«وأبشروا بالجنة» .. وفاة مسن أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالأقصر
مصر على رأس المجموعة السادسة بقرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة
4 آيات قرآنية أفضل من نعيم الدنيا.. علي جمعة: يعرفها العلماء فقط
توتنهام يواجه نيوكاسل في ظهور مرتقب لـ عمر مرموش بالدوري الإنجليزي
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية
التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام
بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج
مسؤول أمريكي : واشنطن ستحصل 55% من إنتاج النفط الفنزويلي
أمير هشام: محمد صبحي يقترب من الرحيل عن الزمالك في يناير
أمير هشام : عبدالله السعيد جاهز لمواجهة الزمالك والسويس بتروجت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمير اليماني: فكرة مسرحية متولي وشفيقة في ذهني منذ 13 عامًا

المخرج أمير اليماني
المخرج أمير اليماني
إسراء صبري

كشف المخرج أمير اليماني تفاصيل التحضير لمسرحية «متولي وشفيقة»، مؤكدًا أن فكرة العمل ظلت في ذهنه لنحو 13 عامًا قبل أن يقرر تنفيذها، بسبب صعوبة تقديم شخصية متولي، التي رأى أنها تحتاج إلى معالجة خاصة.

وقال اليماني، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» على قناة صدى البلد، إنه تعمد الابتعاد عن التفكير في الفيلم والأعمال المسرحية السابقة التي تناولت قصة «شفيقة ومتولي»، حتى يتمكن من تقديم رؤيته الخاصة للعمل، مضيفًا: «نسيت الفيلم خالص ولو كنت فكرت فيه مكنتش هعرف أعمل المسرحية».

وأشار إلى أن التحضير للديكور وتنفيذه استغرق نحو 4 أشهر، لافتًا إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى الشكل المناسب للمسرحية.

كما أوضح أن العمل شهد اهتمامًا كبيرًا باللهجة الصعيدية وتفاصيلها، بالتعاون مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، مؤكدًا أن الفريق حرص على الاهتمام بأدق التفاصيل.

واختتم أمير اليماني حديثه بالإشارة إلى أنه فوجئ بالإقبال الجماهيري الكبير على المسرحية، خاصة العدد اللافت من الجمهور الذي ظهر من خلال حجوزات التذاكر.

المخرج أمير اليماني مسرحية «متولي وشفيقة» المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام القادمة

البنك المركزي

البنك المركزي : نتابع مع الخارجية تفاصيل فرع بنك مصر في الإمارات

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

ترشيحاتنا

سيلين ديون

سيلين ديون تعود إلى باريس بعد غياب طويل

مغنية الراب الأمريكية كاردي بي

كاردي بي تكشف الوجه الآخر للشهرة.. تحديات صعبة بسبب الأمومة وضغوط النجاح

النجم معتصم النهار

معتصم النهار ومايا أبو الحسن يقدمان حفل «موريكس دور» 2026

بالصور

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد