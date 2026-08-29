الخارجية الفلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع.. وتطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير، شمال شرق رام الله، محذرة من تداعيات استمرار الاقتحامات والهجمات التي تستهدف الأهالي وممتلكاتهم؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سكان القرية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد ميداني تشهده قرية المغير والمناطق المحيطة بها، حيث تعرضت القرية خلال الفترة الأخيرة لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت منازل المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل جزءًا من تصعيد أوسع في الضفة الغربية، محذرة من أن تكرار الهجمات وفرض القيود على حركة المواطنين يهدد بتكريس واقع من العنف والترهيب والتهجير القسري.

اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المختصة

كما دعت الوزارة الدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المختصة إلى التحرك الفوري، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكات القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.