عبد الله السعيد لـ معتمد جمال: جاهز لمواجهة بتروجت في الدوري

أبلغ عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معتمد جمال، المدير الفني للفريق، بجاهزيته الكاملة للمشاركة في مباراة بتروجت المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد السعيد للجهاز الفني جاهزيته البدنية وقدرته على المشاركة في المباراة، بعدما أصبح في حالة بدنية جيدة تسمح له بالعودة إلى حسابات المدير الفني.

ويواصل الزمالك استعداداته للمواجهة المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر المتاحة، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في مواصلة مشواره ببطولة الدوري وتحقيق النتائج الإيجابية.