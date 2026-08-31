قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره
حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين
«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو
القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز
التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟
خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء
فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة
كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط
الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 31 اغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 31 أغسطس 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

 إذا احتاج أحدهم شيئًا منك، فتأكد من معرفة التفاصيل قبل الموافقة على المساعدة . قد يتواصل معك زميل أو صديق بطلب مفاجئ أو بريد إلكتروني قد يستغرق منك وقتًا طويلًا. لا تسيئ فهم الأمر؛ فعدم مسؤوليتهم أو عدم تنظيمهم لأمورهم ليس من شأنك. 

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

 قد تبدو فرصة عمل رائعة على الورق، لكنها ستتطلب الوقت الذي تفضل الاحتفاظ به لنفسك وإلا، فكر مليًا فيما هو الأهم سمعة مرموقة أم تحقيق ذاتك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

 اهتم بمسؤولياتك المنزلية قبل التفكير في أي عمل جديد  قد تفكر في الانتقال إلى منزل جديد، أو السفر، أو التقدم لوظيفة جديدة، بينما ينتظر منك زميل سكن أو قريب منك الدعم والمشورة. أنت بارع في إنجاز مهام متعددة في وقت واحد، لكن واجبك يناديك

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

سواءً كان الأمر يتعلق براتبك الحالي أو ربما بنفقة مشتركة تتقاسمينها مع شريك حياتك، فقد تكون المحادثات غامضة لدرجة تجعلك تتساءلين عن موقفك لا توقعي على العقد إذا كانت التفاصيل لا تزال غير واضحة.

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

قد يكون شريك حياتك أو صديقك المقرب مستعدًا للتنازل، لكن ليس إذا بدأ الحديث بنبرة استياء كن واضحًا دون محاصرة أي شخص، كوسيلة لمحاسبته.

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

 كنتَ دقيقًا في التفاصيل، لكن عقلك التحليلي سيفيدك اليوم قد يبدو منصب جديد أو اتفاقية مع عميل جديد مغرية في البداية، لكن لا بد من توضيح التعويضات وعبء العمل المصاحب لها. 

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

 امنح نفسك بعض الوقت للتفكير  قد تطفو على السطح مشاعر انعدام الأمان القديمة فجأةً بعد تعليقٍ غير مناسب. وهذا بدوره قد يدفعك إلى التفكير التحليلي المفرط، وربما المبالغة في تحليل كل ما قاله الشخص وما قصده حقًا. 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

 يكون الشخص الذي تُعجب به جذابًا للغاية في الواقع، لكنه غريب الأطوار وغير متاح عاطفيًا، لا داعي لإرسال رسائل متكررة، ليس اليوم هو الوقت المناسب للتكهنات أو التفاؤل. إذا افتقرت العلاقة إلى الاستمرارية، فلن يكفي مجرد التوافق العاطفي.

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

 اقرأ الرسالة كاملةً قبل التسرع في استخلاص النتائج، قد تحتوي رسالة بريد إلكتروني من زميل أو صديق على ملاحظات لم تكن تتوقعها، خاصةً إذا شعرتَ أن نبرتها غير مناسبة. مع ذلك، قد تكون مفيدة لك، لذا خذها على محمل الجد. 

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

قد تكون على وشك التسجيل في برنامج للحصول على شهادة أو ربما تنظيم رحلة مكلفة، لتكتشف فجأة أن إيجارك قد ارتفع أو أن تكاليف إصلاحات المنزل تتجاوز ميزانيتك. 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

 قد يستمر صديق مقرب أو شريك حياتك في جرّكِ إلى نفس الخلاف أو وضعكِ في موقف تنازلي لقد مررتِ بهذا الموقف من قبل، وتعرفين بالفعل كيف ينتهي.. 

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 

 لا تفترض أنك تعرف ما يحتاجونه منك، بل اطلب توضيحًا لنطاق العمل، واحصل على جميع التفاصيل اللازمة مسبقًا.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الحمل برج الحمل برج الجوزاء برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

محمد التاجي

تعرف على تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الراحل محمد تاجي

سلطة سيزر

طريقة عمل سلطة سيزر في المنزل

القلب

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحمي القلب من الأمراض

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد