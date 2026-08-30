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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. رافائيل لياو يرحل عن ميلان وينضم إلى جلطة سراي

لياو
لياو
إسراء أشرف

أسدل نادي ميلان الستار رسميًا على مشوار الجناح البرتغالي رافائيل لياو مع الفريق، بعدما أعلن اليوم الأحد انتقال اللاعب إلى جلطة سراي التركي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح ميلان في بيان رسمي أن لياو غادر صفوف النادي بعد سبعة مواسم قضاها بقميص «الروسونيري»، ووجه له الشكر على ما قدمه من احترافية والتزام وشغف طوال فترة وجوده مع الفريق.

وساهم لياو خلال رحلته مع ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، إلى جانب كأس السوبر الإيطالي عام 2024، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الملاعب التركية.

وبحسب تقارير «سكاي سبورت إيطاليا»، بلغت قيمة انتقال لياو إلى جلطة سراي 43 مليون يورو بشكل ثابت، إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات وحوافز، مع احتفاظ ميلان بنسبة 20% من أرباح إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

واختتم ميلان بيانه متمنيًا لليا​و التوفيق في خطوته المقبلة، بعدما انتهت مسيرته مع النادي الذي ارتدى قميصه منذ عام 2019.

رافائيل لياو لياو رفاييل لياو جلطة سراي ميلان

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