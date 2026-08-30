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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"ناسا" تطلق تلسكوبًا فضائيًا جديدًا لكشف أسرار الكون الخفية

وكالة الفضاء الأميركية
وكالة الفضاء الأميركية
أ ش أ

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الأحد تلسكوبًا فضائيًا ضخمًا أطلق عليه العلماء اسم "آلة الاكتشاف" في مهمة قد تشكل تحولاً كبيراً في فهم الكون.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن التلسكوب الذي سمي باسم نانسي جريس رومان، أول كبيرة علماء الفلك في "ناسا" وأحد أبرز مهندسي برنامج الوكالة لاستكشاف الفضاء، صُمم للبحث عن الأجسام الفضائية غير المرئية والخافتة، وقد انطلق على متن صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس" اليوم في الساعة 7:26 صباحًا (بتوقيت الساحل الشرقي) من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا.

وسيتيح التلسكوب - الذي يبلغ حجمه حجم حافلة - خلال مهمته التي تستمر خمس سنوات، فهماً أفضل لما لا يُرى، أي المادة المظلمة والطاقة المظلمة، اللتين لا يزال أصلهما مجهولا، ولكن يُعتقد أنهما يمثلان 95 بالمئة من الكون.

وسيساعد التلسكوب أيضًا في اكتشاف مليارات المجرات، وآلاف النجوم المتفجرة وعشرات المليارات من النجوم، مما يُمكن علماء الفلك من رصد مجرات وكواكب خارجية لم تُشاهد من قبل، وهي عوالم تدور حول نجوم خارج نظامنا الشمسي، فضلاً عن الكواكب الشاردة التي لا تدور حول أي نجم على الإطلاق.

من جانبه، قال مدير وكالة ناسا، جاريد إيزاكمان، إن "(تلسكوب) رومان سيمنح الأرض أطلسًا جديدًا للكون".

وأشارت (سي إن إن) إلى أن تلسكوب رومان يمكنه التقاط رصدات علمية مختلفة لا يمكن إجراؤها لا باستخدام تلسكوب هابل ولا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وذلك بفضل قدراته الاستكشافية التي تفوق سرعة تلسكوب هابل الفضائي بأكثر من 1000 مرة.

ويذكر أن الرصدات العلمية هي عمليات مراقبة وقياس للظواهر الكونية والطبيعية باستخدام أجهزة متطورة مثل التلسكوبات والمراصد.

وأوضحت ناسا أن تلسكوب "رومان" سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر للوصول إلى موقعه المداري النهائي على بعد حوالي مليون ميل (1.6 مليون كيلومتر) من الأرض، حيث يقع أيضًا تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إذ تتوازن المركبات الفضائية بفعل جاذبية الأرض والشمس.

وتُقدَّر تكلفة هذا التلسكوب بـ 4.3 مليار دولار، وهو قيد التطوير منذ حوالي عقد من الزمن، وأصبح أولوية للمجتمع العلمي منذ حوالي 16 عامًا. ويتطلع العلماء في جميع أنحاء العالم إلى الاكتشافات غير المسبوقة التي قد يوفرها هذا التلسكوب.

وقال دومينيك بنفورد عالم برنامج "رومان" في وكالة ناسا والذي شارك في مشاريع متعلقة بهذا المجال لأكثر من 20 عامًا، "عندما تطور أداة تختلف جذريًا عن أي شيء سبق لك أن استخدمته، ستكتشف أشياء لم تكن تعلم بوجودها من قبل".

ومن المتوقع أن تظهر أول صور لتلسكوب رومان في يناير المقبل قبل أن يبدأ إجراء رصدات غير مسبوقة للكون، مدعومًا بمجال رؤية يزيد عن 100 ضعف مجال رؤية تلسكوب هابل بفضل أداة الرؤية الواسعة الخاصة به.

وكالة الفضاء الأميركية ناسا تلسكوبًا فضائيًا ضخمًا مركز كينيدي الفضائي

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