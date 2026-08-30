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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة: 50 ألفا و167 مستفيدا من بروتوكول تعاون مديرية التضامن مع المستشفى الجامعى

بروتوكول التعاون مع المستشفى الجامعى بالمنصورة
بروتوكول التعاون مع المستشفى الجامعى بالمنصورة
أ ش أ

أعلنت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية الدكتورة ماجدة جلاله، أن حصاد بروتوكول التعاون مع المستشفى الجامعى بالمنصورة استفاد منه 50 ألفا و167 مريضا.

وذكر بيان أصدرته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، اليوم الأحد، أن جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة وبالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنصورة استطاعت تقديم خدمات طبية وعلاجية للمستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأكدت وكيلة الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الخدمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتكافل، من خلال توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأسر الأكثر احتياجًا والوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى والمناطق النائية بكفاءة عالية.

وأوضحت أن التعاون المثمر مع المستشفى الجامعي بالمنصورة يُعد ركيزة أساسية في نجاح تلك القوافل، حيث يضمن توفير أعلى مستويات الخدمة الطبية واستقطاب نخبة من الأطباء والاستشاريين للتعامل مع الحالات الحرجة والمستعصية داخل نطاق المحافظة دون تحمل المواطنين أي أعباء مالية.

بدوره، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن القوافل الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات في تخصصات متنوعة شملت: (الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية)، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأوضح مدير عام الجمعية أنه تم صرف العلاج الدوائي للمستحقين مجانًا، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية دقيقة في العيون، تضمنت جراحات المياه البيضاء والزرقاء، والشبكية، وزرع القرنية، بالإضافة إلى جراحات القلب المفتوح والقسطرة، وتسليم الأجهزة التعويضية لدعم ذوي الهمم، وذلك ضمن منظومة علاجية متكاملة بالمجان، وأن عملية اختيار الحالات والاستفادة من تلك الخدمات الطبية تتم وفق أبحاث ميدانية واجتماعية دقيقة تُجريها الجمعية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لضمان وصول الدعم الطبي والجراحي إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية، والأرامل، وذوي الدخل المحدود بكافة قرى ونواحي المحافظة.

ولفت إلى أن النجاح الملموس لتلك المبادرات يأتي نتاج التنسيق المستمر والوثيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمستشفى الجامعي بالمنصورة، واللذين يقدّمان كل الدعم اللوجستي والفني والاستشاري لضمان تقديم أعلى معايير الجودة للخدمات الصحية المجانية.

وأشار مدير عام الجمعية إلى أن نشاط «الأورمان» بالدقهلية حافل بالمشروعات التنموية والاجتماعية؛ حيث يشمل تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الأرامل والأسر غير القادرة اقتصاديًا، إلى جانب تكفل الجمعية بنفقات جراحات القلب والعيون في كبرى المؤسسات الطبية بالدقهلية والقاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية كعبوات المواد الغذائية، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية الدكتورة ماجدة جلاله وزارة التضامن الاجتماعى

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