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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تجهز قمرا صناعيا لمراقبة سمائها والوقاية من الكوارث الطبيعية

قمر اصطناعي
قمر اصطناعي
أ ش أ

تجهز أوروبا قمرا صناعيا جديدا لمراقبة سمائها والوقاية من الكوارث الطبيعية، حيث يصف مهندسون من وكالات الفضاء الأوروبية التي تشارك في المشروع كيف تم تجميع صاروخ "أريان 6" وقمر اصطناعي للأرصاد الجوية بوزن 3.8 طن معا ونقلهما إلى منصة الإطلاق في قاعدة أوروبا الفضائية.

وذكر موقع "يورو نيوز" الأوروبي أن وضع قمر اصطناعي متطور في المدار يسرع من رسم خرائط سطح الأرض لمراقبة الكوارث والمساعدة في منع الفيضانات الحرائق من الاستمرار في تدمير البلدان عبر القارة العجوز.

وتم بناء الصاروخ الذي يوشك على وضع القمر الاصطناعي الأوروبي الجديد للأرصاد الجوية في المدار وفقاً لفرضية محدودة للغاية: أن يكون أرخص ثمناً وأكثر تنوعاً في الاستخدام من سلفه، "أريان 5"، في بيئة دولية أشد تنافسية بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

وتصنع المرحلة المركزية لصاروخ "أريان 6" وتُختبر بالكامل في فرنسا؛ بينما تُصنع المرحلة العليا في ألمانيا. وتصل كلاهما إلى جويانا وهما "جاهزتان للطيران"، دون الحاجة إلى أي اختبارات وظيفية إضافية بمجرد تفريغهما من السفينة "كانوبي". وتتم عملية النقل بواسطة سفينة الشحن المخصصة "كانوبي"، وهي السفينة نفسها ذات الأشرعة الكبيرة التي جعلت خط الشحن شهيرا، والتي تجمع أيضاً الأجزاء من بوردو وروتردام قبل إكمال المسار إلى أمريكا الجنوبية.

ويجري تجميع الصاروخ أفقياً، وليس رأسياً. حيث تقوم مركبات موجهة بنقل المرحلتين السفلى والعليا إلى وضع مشترك، حيث يتم ربط القطعتين بهامش تفاوت لا يتعدى مليمتراً واحداً. ويوضح الخبراء: "إنها ليست عملية أوتوماتيكية بالكامل، بل عملية مدعومة: هناك العديد من الخطوات التي يتعين على طاقم العمل التحقق منها واعتمادها قبل بدء التسلسل الأوتوماتيكي التالي".

ومنذ لحظة وصول المرحلتين إلى المنشأة، يستغرق الأمر حوالي عشرة أيام حتى تصبح النواة المركزية جاهزة للنقل إلى منصة الإطلاق. وتضم المنشأة خطي تجميع متوازيين، مما يجعل من الممكن البدء في تجميع الصاروخ التالي بمجرد توجه الصاروخ السابق إلى منصة الإطلاق. والهدف من البرنامج هو الوصول إلى معدل إطلاق يتراوح بين تسع إلى عشر عمليات إطلاق سنوياً اعتباراً من عام 2027.

أوروبا قمرا صناعيا مراقبة سمائها الكوارث الطبيعية

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