قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط
ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام
بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
دعاء من كلمتين.. رددهما بيقين يشرح صدرك ويفرج كربك
ضربة أمريكية ضد قوات إيرانية لزرع الألغام
10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. واظب عليها
لو فاتتك هندسة.. 18 معهدا معتمدا للحاسبات ونظم المعلومات أمامك الآن
يتجاوز 10.2 مليون طن.. الموسم الحالي الأكبر في تاريخ إنتاج القمح في مصر
الأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ وسط تصعيد إيراني أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"في ظل تأكيد استخباراتي".. هل يشن بوتين هجوما بريا على كييف؟.. دبلوماسي روسي سابق يُجيب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال إلكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن القرار متخذ بمواصلة الحرب حتى الانتصار، فلذلك كل شيء ليس مستبعدًا، بما فيه ما قالته صحيفة "بوليتيكو"،  إن هناك معلومات استخباراتية أوكرانية تشير إلى أن روسيا تخطط لهجمات برية جديدة تستهدف كييف وبعض مناطق الشمال الأوكراني، لذلك أنه طبيعي أن يكون هناك توسيع لدائرة المواجهة وفتح اتجاهات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي،  أن روسيا اتخذت، وفق رؤيته، قرارًا بمواصلة الحرب حتى تحقيق الانتصار، وبالتالي فإن توسيع نطاق المواجهة وفتح محاور جديدة يظل أمرًا واردًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على صعوبة الجزم بمكان أو توقيت أي تحرك عسكري، وكذلك حجم القوات التي قد تشارك فيه، باعتبار أن هذه التفاصيل تخضع لقرارات سرية داخل القيادة العسكرية الروسية.

وأوضح أن هناك أهدافًا عسكرية روسية تبدو أكثر وضوحًا، من بينها استكمال تحرير  مناطق في دونباس وخيرسون وزابوريجيا، إلى جانب إنشاء ما يُوصف بـ "شريط أمني"، رغم عدم وضوح مساحته أو المناطق التي سيمتد إليها تحديدًا.

وأشار إلى أن الهدف الروسي، بحسب تقديره، لم يعد يقتصر على تحرير أراضٍ جديدة، بل بات يتجاوز ذلك إلى تحقيق حسم عسكري للصراع، موضحًا أن الحديث داخل الأوساط الروسية والخبراء يتركز بدرجة أكبر على مفهوم "الانتصار" وليس على المصالحة أو التفاوض.

 القرارات العسكرية الروسية

وفيما يتعلق باحتمال تنفيذ توغل بري روسي جديد في هذا التوقيت، أكد أن كل السيناريوهات تظل ممكنة من حيث المبدأ، لكن من الصعب تحديد توقيت التحرك أو محوره أو حجم القوات التي يمكن أن تشارك فيه، في ظل عدم توافر معلومات مؤكدة بشأن القرارات العسكرية الروسية.

إلكسندر زاسبكين الانتصار معلومات استخباراتية روسيا القيادة العسكرية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد: نرحب بكل الرياضيين علي أرض الباسلة

محافظ بورسعيد خلال افتتاح أولمبياد الشركات الـ59: نرحب بكل الرياضيين علي أرض الباسلة

صحة بني سويف

وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالميمون ويحيل الطبيب للتحقيق

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية العربية يشهدون حفل تخرج 66 طالب بكلية الهندسة

محافظ بورسعيد: تعاون بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية لخدمة أبناء المحافظة

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد