"في ظل تأكيد استخباراتي".. هل يشن بوتين هجوما بريا على كييف؟.. دبلوماسي روسي سابق يُجيب

قال إلكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن القرار متخذ بمواصلة الحرب حتى الانتصار، فلذلك كل شيء ليس مستبعدًا، بما فيه ما قالته صحيفة "بوليتيكو"، إن هناك معلومات استخباراتية أوكرانية تشير إلى أن روسيا تخطط لهجمات برية جديدة تستهدف كييف وبعض مناطق الشمال الأوكراني، لذلك أنه طبيعي أن يكون هناك توسيع لدائرة المواجهة وفتح اتجاهات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن روسيا اتخذت، وفق رؤيته، قرارًا بمواصلة الحرب حتى تحقيق الانتصار، وبالتالي فإن توسيع نطاق المواجهة وفتح محاور جديدة يظل أمرًا واردًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على صعوبة الجزم بمكان أو توقيت أي تحرك عسكري، وكذلك حجم القوات التي قد تشارك فيه، باعتبار أن هذه التفاصيل تخضع لقرارات سرية داخل القيادة العسكرية الروسية.

وأوضح أن هناك أهدافًا عسكرية روسية تبدو أكثر وضوحًا، من بينها استكمال تحرير مناطق في دونباس وخيرسون وزابوريجيا، إلى جانب إنشاء ما يُوصف بـ "شريط أمني"، رغم عدم وضوح مساحته أو المناطق التي سيمتد إليها تحديدًا.

وأشار إلى أن الهدف الروسي، بحسب تقديره، لم يعد يقتصر على تحرير أراضٍ جديدة، بل بات يتجاوز ذلك إلى تحقيق حسم عسكري للصراع، موضحًا أن الحديث داخل الأوساط الروسية والخبراء يتركز بدرجة أكبر على مفهوم "الانتصار" وليس على المصالحة أو التفاوض.

القرارات العسكرية الروسية

وفيما يتعلق باحتمال تنفيذ توغل بري روسي جديد في هذا التوقيت، أكد أن كل السيناريوهات تظل ممكنة من حيث المبدأ، لكن من الصعب تحديد توقيت التحرك أو محوره أو حجم القوات التي يمكن أن تشارك فيه، في ظل عدم توافر معلومات مؤكدة بشأن القرارات العسكرية الروسية.