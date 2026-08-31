ضبط مخربي مطب الشوكة بنزلة منشأة سلطان واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة

ضبط مخربي المطب الصناعي " الشوكة " بنزلة منشأة سلطان حفاظا على أرواح المواطنين واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالهم وذلك بعد أن تم رصدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وشدد محافظ المنوفية على انه لا تهاون مع ما يعرض حياة المواطنين للخطر وأصدر توجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدي بكل حزم لأي محاولات لتخريب أو إتلاف الممتلكات العامة والمال العام .

وأشار محافظ المنوفية إلي انه منذ اسابيع قليلة تم تركيب مطبات صناعية "الشوكة" بالمشاركة المجتمعية بنزلة وطلعة منشأة سلطان علي طريق شبين الكوم لمنع السير عكس الاتجاه وحفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.