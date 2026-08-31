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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق حملات توعوية بقنا ضمن مبادرة بناء الإنسان

ندوات وحدة السكان
ندوات وحدة السكان
يوسف رجب

أطلقت محافظة قنا، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

يأتي ذلك، تنفيذًا للخطة السكانية التنفيذية لمحافظة قنا، بوحدات السكان المحافظة بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، ودمج الجهات المعنية الصحة، الأوقاف، الأزهر، جامعة قنا، قطاع خدمة المجتمع، العمل، صندوق مكافحة، إدارة تشغيل الشباب، الإدمان، محو الأمية، شركة المياه، المكتبة العامة، التضامن، مؤسسة صناع الحياة، مكتب جمعية صحبة خير، لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية بقرى قنا، ضمن مبادرات وحدة السكان لمجابهة القضية السكان.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة لتكثيف الحملات التوعوية، خاصة وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري كونه الركيزة الأساسية في البناء والتنمية، وفق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان، أن فرق العمل السكاني واللجان الفرعية نجحت في تحليل التحديات الميدانية بقرية كرم عمران في مركز قنا، وقد شملت الجولات الميدانية رصد ومعالجة قضايا زواج الأطفال، التسرب من التعليم، الإدمان، وعمالة الأطفال، وتنظيم الأسرة، العادات والتقاليد الخاطئة وأخرى قامت شركة المياه برصد المشكلات والعمل على حلها لتحسين خصائص السكان.

وأشار الصغير، إلى أن الحملة تعمل وفق خطة تدخل ترتكز على 3 أعمدة رئيسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة منها الحد من الزواج المبكر عبر التوعية بالمخاطر الصحية والتبعات الاجتماعية والقانونية، ومكافحة التعاطي، بالتعاون الوثيق والجهات المختصة محو الأمية وتنظيم الأسرة والأوقاف والصحة والرائدات الريفية واللجان السكانية الشاملة لمحاربة العادات والتقاليد الخاطئة والأمية وزواج الأطفال برفع الوعي حول خطورة الحمل المتكرر القيصرية.

وأضاف مدير وحدة السكان، بأن المبادرة تعتمد على مبدأ التكامل المؤسسي، حيث تساهم في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة حول هذه القضايا، وتقديم برامج تدريبية ووقائية وخدمات المشورة للأسر حول الاكتشاف المبكر للتعاطي، مؤكدًا أن الفعاليات شملت حملات "طرق الأبواب" للوصول للأسر في منازلهم وتقديم الدعم النفسي والطبي المباشر.


 

قنا الخصائص السكانية الحملات التوعوية رؤية مصر 2030 أخبار قنا

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