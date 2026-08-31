بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بـ29 شارعًا بالبدرشين

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لعدد ٢٩ شارعًا بمدينة البدرشين، ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين حالة الطرق الداخلية، وتيسير حركة المواطنين، والارتقاء بالمظهر العام.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بمتابعة أعمال التطوير ميدانيًا والتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين من أعمال التطوير.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أن المحافظة تضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها عند تنفيذ خطط التطوير مع توجيه الأجهزة التنفيذية بحصر احتياجات المناطق المختلفة والعمل على تنفيذ المشروعات التي تحقق مردودًا مباشرًا على المواطنين، بما يدعم جهود الارتقاء بالمستوى الحضاري لمختلف قرى ومدن وأحياء المحافظة.



ومن جانبه أكد السيد بشير العقباوي رئيس مركز ومدينة البدرشين أن الأعمال تشمل تركيب بلاط الإنترلوك وتحسين كفاءة الإنارة بمتفرعات العزبة الشرقية لعدد ٦ شوارع بطول ٧٠٠ متر، ومتفرعات العزبة الغربية لعدد ٣ شوارع بطول ٣٠٠ متر، إلى جانب متفرعات منطقة شارع الجمهورية حتى المحكمة القديمة لعدد ٥ شوارع بطول ٧٢٠ مترًا، ومتفرعات الشورى لعدد ١٢ شارعًا بطول ٨٤٠ مترًا، فضلًا عن متفرعات شارع بورسعيد لعدد ٣ شوارع بطول ١٨٠ مترًا.