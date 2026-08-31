الرقعة الزراعية خط أحمر.. حملة إزالات بالباجور

وجه فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المساس، بالأرض الزراعية لومواصلة الجهود الميدانية لرصد وإزالة أي تعديات في المهد، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وأكد «شلبي» أن الأرض الزراعية خط أحمر، وأن ملف التعديات يحظى بمتابعة مستمرة، مع التأكيد على التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع محاولات استغلالها في أعمال البناء المخالف.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية بأسطنها تنفيذ أعمال إزالة فورية لتعدٍ عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر مقام على مساحة 90 مترًا بالأراضي الزراعية بقرية بابشيش التابعة للوحدة المحلية بأسطنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار المتابعة المستمرة على الطبيعة، والتعامل الفوري مع المخالفات منذ بدايتها، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأي محاولات للبناء عليها خارج الإطار القانوني.

تحت اشراف الاستاذ محمد فؤاد رئيس الوحدة المحلية بأسطنها

لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية.. والرصد مستمر.. والإزالة فورية في المهد.

مركز ومدينة الباجور.. حسم ميداني لحماية الأرض الزراعية ومنع المخالفات.