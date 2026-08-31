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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الطيران المدني خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الطيران المدني، مؤكدًا أن هذه الخطوات الاستراتيجية تُمثل عصب رئيسي لدعم قطاعي السياحة والاستثمار في مصر، وتؤكد المضي بخطى مدروسة نحو تعزيز البنية التحتية لتليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأوضح "محمود" في بيان، أن التوسع في تحديث المطارات المصرية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة بطاقة استيعابية 40 مليون راكب سنويًا، يعكس فكرًا مؤسسيًا متطورًا يستشرف المستقبل، ويهدف إلى تحويل مصر لمركز لوجستي وعالمي متكامل للنقل والطيران والسفر.

وثمن الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، الاعتماد على أحدث المفاهيم العالمية والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل المطارات، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمليات وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات، هي ترجمة حقيقية لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت إلى أهمية التشديد الرئاسي على سرعة وحسم التعامل مع أي شكاوى تخص جودة الخدمات، موضحًا أن تحسين تجربة السفر يعكس حرص الدولة على بناء صورة ذهنية مشرفة ترتقي بثقة المسافرين والسائحين.

وشدد على أن ما تشهده منظومة الطيران المدني من طفرة إنشائية وتكنولوجية واستثمارية يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير شرايين الدولة، ووضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة النقل واللوجستيات العالمية.

قيادي بحزب الجيل الطيران المهندس إيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي لجنة النقل

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