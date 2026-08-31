الخارجية تنعى محمد السيد الغراب الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، ببالغ الحزن وعميق الأسى، شهيد الواجب الزميل محمد محمد السيد الغراب، الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في كمبالا، الذي وافته المنية أمس الأحد .

وذكرت الوزارة، أن الفقيد كان مثالاً مشرفاً للالتزام والإخلاص والتفاني في أداء الواجب، وعرف بين زملائه بحسن الخلق وحرصه الدائم على أداء مهام عمله بكل أمانة ومسؤولية، واضعاً خدمة الوطن في مقدمة أولوياته.

وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة شهيد الواجب ولزملائه وأصدقائه، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.