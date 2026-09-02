صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة

دوت صفارات الإنذار في كفار يوفال ومعيان باروخ في إصبع الجليل، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الإنذارات انطلقت خشية تسلل طائرات مسيرة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها بشأن توغل طائرات معادية في عدة مناطق شمال البلاد، وبعد التحقيق الأولي، تبين أن عدة صواريخ اعتراضية أُطلقت على ما يبدو باتجاه هدف وهمي”.

وسبق ذلك بقليل، أن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “في متابعة للإنذارات التي فُعّلت قبل وقت قصير بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق في شمال البلاد، أُطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه”.

وأضاف أنه يُرجّح أنه عبر من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي البلاد (المحتلة).