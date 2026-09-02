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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«لا يؤخذ من شخص حي».. طبيب يشرح شروط زراعة القلب ودور مجدي يعقوب

القلب
القلب
البهى عمرو

تمثل زراعة القلب أحد أبرز التطورات الطبية التي يمكن أن تمنح فرصة جديدة للحياة للمرضى الذين يعانون من حالات قلبية حرجة، إلا أن هذا النوع من العمليات يرتبط بضوابط وقوانين خاصة، باعتبار أن القلب لا يمكن التبرع به من شخص حي، وإنما يتم الحصول عليه بعد الوفاة وفق شروط طبية وقانونية دقيقة.

وأكد الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب في لندن، أن زراعة القلب والرئتين تختلف تمامًا عن زراعة الكلى والكبد، موضحًا أن زراعة القلب لا تتم من إنسان حي، وإنما تتم بعد الوفاة، وهو ما يتطلب إجراء تحاليل وفحوصات معينة للتأكد من إمكانية التبرع.

القلب
القلب 

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التبرع بالقلب يمكن أن يتم من بعض الحالات التي تتوفى نتيجة مشكلات دماغية، حيث يظل القلب يعمل لفترة بعد توقف وظائف المخ، بما يسمح بالاستفادة منه في عمليات الزراعة وفق الضوابط الطبية.

 

قانون التبرع بالأعضاء في مصر

وقال استشاري طب الحالات الحرجة للقلب إن القوانين المنظمة لزراعة القلب والتبرع بالأعضاء تمت الموافقة عليها في العديد من دول العالم، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها السعودية وإيران.

وأضاف أن قانون التبرع بالأعضاء موجود في مصر وتمت الموافقة عليه، لكنه لم يدخل حيز التفعيل حتى الآن، مؤكدًا أن إجراء عمليات زراعة القلب من المتوفين نتيجة مشكلات دماغية في مصر يتطلب تفعيل القانون ووضع آليات واضحة لتنفيذه.

 

فائدة كبيرة لمرضى القلب

وأوضح سليمان أن الشخص الذي يتوفى نتيجة مشكلات دماغية قد يظل قلبه يعمل لفترة، وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة من القلب في عمليات الزراعة وفق الشروط الطبية والقانونية المعمول بها.

وأكد أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين الذين يعانون من أمراض ومشكلات قلبية، مشيرًا إلى أن تفعيل منظومة زراعة القلب في مصر يمكن أن يحقق فوائد كبيرة للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زراعة عاجلة.

وكشف أن هناك أشخاصًا خضعوا لعمليات زراعة قلب وتمكنوا من العيش لأكثر من 30 عامًا بعد إجراء العملية، وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من العمليات في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.

مجدي يعقوب يقود جهود تفعيل القانون

وأشار استشاري طب الحالات الحرجة للقلب إلى أن تفعيل مشروع القانون الخاص بالتبرع بالأعضاء وزراعة القلب يتم بقيادة السير مجدي يعقوب، بالتعاون مع أجهزة الدولة، مؤكدًا أن تفعيل المنظومة يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من عمليات زراعة القلب في إنقاذ أعداد كبيرة من المرضى.

زراعة القلب القلب زراعة الكلى والكبد

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