تموين الأقصر تكشف حصاد أغسطس 2026.. توفير 80 مليون رغيف وصرف 99% من المقررات التموينية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حصاد جهودها خلال شهر أغسطس 2026 في قطاعات الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز وذلك في إطار العمل على ضمان توافر احتياجات المواطنين وانتظام الخدمات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

وشهدت المخابز البلدية المدعمة بالمحافظة صرف نحو 80 مليون رغيف خبز مدعم للمواطنين من خلال 310 مخابز بمتوسط يومي بلغ نحو 2.6 مليون رغيف فيما تم صرف 3680 طنًا من الدقيق البلدي المدعم من خلال 506 مستودعات دقيق على مستوى المحافظة.

وبلغت نسبة صرف مقررات السلع التموينية عن شهر أغسطس نحو 99% من إجمالي المقررات المستحقة للمواطنين بما يعكس انتظام عمليات صرف السلع التموينية وتلبية احتياجات أصحاب البطاقات.

كما تم صرف سلع حرة بقيمة 322 ألف جنيه من منافذ التموين ضمن منظومة نقاط الخبز واستفاد منها 16442 بطاقة تموينية ممن وفروا جزءًا من حصص الخبز المقررة لهم خلال الشهر السابق.

وفي قطاع المواد البترولية انتظمت حركة العمل بمحطات الوقود على مستوى المحافظة مع توافر البنزين والسولار بالأسعار المقررة دون تسجيل شكاوى أو معوقات مؤثرة على حركة التداول.

كما واصل مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود ومستودعات التوزيع العمل بصورة منتظمة حيث تم توزيع 258670 أسطوانة بوتاجاز منزلية و22050 أسطوانة بوتاجاز تجارية خلال الشهر.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر المتابعة الميدانية لمنافذ صرف السلع ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.