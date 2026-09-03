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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: تسريبات البنتاجون عن حرب إيران تكشف مخاوف أمريكية بشأن جاهزية القوات

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

علق توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، على ما تداولته ونقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن قادة في البنتاجون، الذين حذروا من استمرار الحرب مع إيران وتأثيرها على قدرة الولايات المتحدة على المواجهة ومواجهة أي تهديدات في مناطق أخرى، قائلا إنه أمر غير معتاد أن تكون هناك مثل هذه التسريبات من المسؤولين أمام الكونجرس.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مثل هذه النقاشات تتكرر داخل وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، موضحًا أن المسؤولين والقادة العسكريين يتعاملون بحذر شديد مع تقييم أوضاعهم العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بمخزونات الذخيرة.

وأوضح أن هذا الأمر يعود إلى سنوات طويلة مضت، مشيرًا إلى أنه يتذكر أنه عندما كان في الحكومة عام 1999، كانت مثل هذه المباحثات والنقاشات قائمة بالفعل، وبالتالي فهي ليست جديدة، مضيفا أن غير المعتاد هو أن تصبح هذه النقاشات معلنة بهذا الشكل، لافتًا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات قد صدرت بالفعل عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أم من جهات أخرى بعيدة عنها.

وأشار إلى أن الحقيقة تتمثل في وجود مخاوف أمريكية بشأن استمرار العمليات العسكرية النشطة، موضحًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على كفاءة القوات ومستوى جاهزيتها لخوض حروب أو صراعات أخرى، لا ترى الولايات المتحدة أن من مسؤوليتها الانخراط فيها.

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