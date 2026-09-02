قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدنا محمد الأسوة الحسنة.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
الدوري المصري| سيراميكا كليوباترا يباغت مودرن سبورت بهدف مبكر
نتنياهو: النظام في إيران سيسقط.. وجميع أجهزتنا تعمل لتحقيق ذلك
الرئيس السوري: قضية المفقودين مسؤولية وطنية.. والجهود مستمرة لكشف مصيرهم
اختراق ضخم يضرب «Dropbox».. قراصنة يصلون إلى ملفات 5 آلاف حساب
برلماني: استخدام العملات المحلية مع الصين يعزز التجارة والاستثمار ودعم الصادرات
الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي قرب كييف لتخزين مكونات الطائرات المسيّرة
في البحيرة.. فوز 1330 مواطنًا في قرعة حج الداخلية 2027
رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين تستهدف دفع شعبنا نحو التهجير والتجويع
تقرير دولي: إيران تمنع التفتيش ومصير مخزون اليورانيوم المخصب مجهول
عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمصري للشؤون الخارجية: إرادة صينية لزيادة الاستثمارات بالقاهرة
7 أسباب لخصم رصيد عداد الكهرباء .. هل تفعلها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استكمالا للقاءاته الجماهيرية.. محافظ أسوان يعقد لقاء موسعا مع أهالي قروي إقليت بكوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية مع ممثلى أهالى القرى بمختلف المراكز والمدن للوقوف على أبرز المطالب والاحتياجات والتحديات ، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

لقاء موسع مع ممثلى أهالى قروى إقليت بمركز كوم أمبو
 

وفى هذا الشأن، عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسعاً مع ممثلى أهالى قروى إقليت بمركز كوم أمبو، والتى تضم 19 قرية ونجعا وتابعا، منها كرم الديب ومنيحة والرغامة وفطيرة ، وذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، فضلاً عن المسئولين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز ، ومديريات الصحة والطرق والتربية والتعليم ، حيث استهدف اللقاء التعرف على المطالب الجماهيرية بصورة مباشرة ومناقشتها مع المسئولين المعنيين .

الاستماع لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 
 

وحرص المحافظ خلال اللقاء على الإستماع لكافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية التى طرحها ممثلو الأهالى، والتى يأتى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وشملت المطالب تنفيذ أعمال رصف الطريق الرئيسى كوم أمبو / إقليت بطول 18 كم حيث ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل برصف الطريق فور الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فضلاً عن توصيل وصلات الصرف الصحى الداخلية بقرية فطيرة ، وهو ما تم الإنتهاء منه ، علاوة على استكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لباقى قرى إقليت حيث تم الإنتهاء من التوصيل بقرية منيحة ، علاوة على استكمال أعمال رفع الكفاءة بالوحدة الصحية بقرية إقليت .

جهود متنوعة


وهو الذى تكامل معه موافقة محافظ أسوان على تخصيص فصل لخدمات مرحلة الثانوية العامة داخل مدرسة كرم الديب الثانوية المشتركة ليستقبل بدءاً من العام الدراسى الجديد 2026/2027 نحو 31 طالبا وطالبة بالصف الأول ، وستتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ليسهم  كل ذلك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى المعيشة لهم .

التأكيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين
 

وأكد المهندس عمرو لاشين أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد المحاور الرئيسية للتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم ، وهو ما يتكامل مع الجولات الميدانية مما يعزز من العمل على سرعة الإستجابة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة ، مع توجيه المسئولين بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والخدمات المقدمة داخل القرى .


أكد اللقاء حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، والتعامل الفورى مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، مع مواصلة متابعة المشروعات الجارية بما يدعم جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة داخل القرى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض بأكثر من 12 جنيهًا للكيلو .. مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يتواجد بمستشفيات الطور وشرم الشيخ ويقدم الدعم النفسي والإغاثي لأسر الضحايا

جانب من اللقاء

وزير الصحة يبحث مع نقيبي الأطباء والتمريض عددا من القضايا المتعلقة بالعاملين في المنظومة الصحية

جانب من الاجتماع

نائب وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة

بالصور

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد