استكمالا للقاءاته الجماهيرية.. محافظ أسوان يعقد لقاء موسعا مع أهالي قروي إقليت بكوم أمبو

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية مع ممثلى أهالى القرى بمختلف المراكز والمدن للوقوف على أبرز المطالب والاحتياجات والتحديات ، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

لقاء موسع مع ممثلى أهالى قروى إقليت بمركز كوم أمبو



وفى هذا الشأن، عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسعاً مع ممثلى أهالى قروى إقليت بمركز كوم أمبو، والتى تضم 19 قرية ونجعا وتابعا، منها كرم الديب ومنيحة والرغامة وفطيرة ، وذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، فضلاً عن المسئولين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز ، ومديريات الصحة والطرق والتربية والتعليم ، حيث استهدف اللقاء التعرف على المطالب الجماهيرية بصورة مباشرة ومناقشتها مع المسئولين المعنيين .

الاستماع لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



وحرص المحافظ خلال اللقاء على الإستماع لكافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية التى طرحها ممثلو الأهالى، والتى يأتى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وشملت المطالب تنفيذ أعمال رصف الطريق الرئيسى كوم أمبو / إقليت بطول 18 كم حيث ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل برصف الطريق فور الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فضلاً عن توصيل وصلات الصرف الصحى الداخلية بقرية فطيرة ، وهو ما تم الإنتهاء منه ، علاوة على استكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لباقى قرى إقليت حيث تم الإنتهاء من التوصيل بقرية منيحة ، علاوة على استكمال أعمال رفع الكفاءة بالوحدة الصحية بقرية إقليت .

جهود متنوعة



وهو الذى تكامل معه موافقة محافظ أسوان على تخصيص فصل لخدمات مرحلة الثانوية العامة داخل مدرسة كرم الديب الثانوية المشتركة ليستقبل بدءاً من العام الدراسى الجديد 2026/2027 نحو 31 طالبا وطالبة بالصف الأول ، وستتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ليسهم كل ذلك فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى المعيشة لهم .

التأكيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين



وأكد المهندس عمرو لاشين أن اللقاءات الجماهيرية تمثل أحد المحاور الرئيسية للتواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم ، وهو ما يتكامل مع الجولات الميدانية مما يعزز من العمل على سرعة الإستجابة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة ، مع توجيه المسئولين بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والخدمات المقدمة داخل القرى .



أكد اللقاء حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، والتعامل الفورى مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، مع مواصلة متابعة المشروعات الجارية بما يدعم جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة داخل القرى .