باشات: اهتمام الرئيس السيسي بإفريقيا منذ 2014 عزز الحضور المصري وبنى شراكات جديدة

قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب، إن السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية شهدت اهتمامًا متزايدًا منذ عام 2014، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأوضح باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «ON»، أن الرئيس السيسي منح العلاقات المصرية الإفريقية أولوية واضحة، من خلال تكثيف التواصل مع قادة وشعوب دول القارة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي عكست هذا الاهتمام، موضحًا أن جولاته في إفريقيا كانت تتضمن في بعض الأحيان زيارة أكثر من دولة خلال الرحلة الواحدة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات المصرية مع دول القارة.

وأضاف أن هذا التوجه أسهم في تعزيز الحضور المصري داخل إفريقيا، وفتح مجالات أوسع للتعاون والشراكة، خاصة في ملفات التنمية والمياه والمشروعات المشتركة.

وأكد باشات أن مصر تنطلق في علاقتها مع الدول الإفريقية من رؤية تقوم على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، مع الحفاظ على الروابط التاريخية التي تجمع القاهرة بشعوب القارة.