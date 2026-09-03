إصابة 4 عمال إثر وقوع حادث تصادم سيارة «تمناية» بالرصيف في جمصة

أصيب 4 أشخاص، اليوم، إثر اصطدام سيارة «تمناية» محملة بالعمال بالرصيف، في منطقة الطلمبات بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة تمناية بالرصيف

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من:



محمد عبداللطيف السعيد محمد، 38 عاما : باشتباه كسر بالظهر.

نصر ذكي شكري هواش، 38 عاما : اشتباه كسر بالساق اليسرى.

رضا شكري زكي هواش، 63 عاما : سحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وعماد رضا غنيم، 44 عاما : كدمات بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر عن بالواقعة وتولت النيابة التحقيق