زلزال بقوة 5.04 درجات يضرب منطقة التبت في الصين

سجلت محطات الزلازل هزة أرضية بقوة 5.04 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت في الصين.

كما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 125.9 كيلومتر.



وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا، نظرا لوقوعها عند تقاطع الصفائح التكتونية بين الصفيحتين الأمريكية الجنوبية والقطبية الجنوبية (الأنتركتية).



ويُشار إلى أن جزر ساندويتش الجنوبية قد شهدت في أغسطس عام 2021 زلزالا عنيفا تجاوزت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، نظرا إلى طبيعتها النائية وخلوها من السكان.