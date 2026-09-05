لينوفو تطرح حاسوب AeroBlade المبتكر بوزن قياسي ونظام تبريد بدون مراوح

كشفت شركة "لينوفو" (Lenovo) العالمية، خلال فعاليات معرض "IFA 2026" في برلين، عن نموذجها الاختباري الثوري للحواسيب المحمولة "Project AeroBlade"، الذي يقدم تصميماً فائق النحافة يزن أقل من رطلين ويعتمد على تقنية تبريد صلبة نشطة بدون مراوح تقليدية، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Gizmodo التقني المتخصص.

تقنية التبريد الصلب النشط Active Flow

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب كايل بار، أن حاسوب AeroBlade يتجاوز أنظمة التبريد السلبية التقليدية في الحواسيب النحيفة من خلال تطبيق تقنية جديدة تطلق عليها لينوفو اسم "التدفق النشط" (Active Flow).

وتعتمد هذه المنظومة على حلول التبريد ذات الحالة الصلبة المعروفة باسم "AirJet" المطورة من قبل شركة "Frore Systems"؛ حيث تستخدم غشاءين مهتزين يشبهان زعانف الحوت يتصلان بلوحة الدوائر المطبوعة (PCB) عبر أنابيب حرارية دقيقة، لتتذبذب هذه الأغشية بمعدل ميكروي صامت يدفع الهواء الساخن إلى خارج الهيكل بكفاءة عالية دون إحداث أي ضوضاء صادرة عن مراوح التبريد الميكانيكية المعتادة.

وزن خفيف يقل عن 830 جراماً وسماكة 10 ملم فقط

أشار المصدر إلى أن الحاسوب يتميز بوزن خفيف استثنائي يبلغ 1.83 رطل فقط (نحو 830 جراماً)، ليصبح أخف وزناً من معظم أجهزة الفئة النحيفة المنافسة مثل "Dell XPS 13" ويقترب من وزن كتاب ورقي متوسط الحجم.

كما لا تتعدى سماكة الجهاز 10 مليمترات عند إغلاقه، لدرجة أن منفذي "USB-C" ومفتاح الخصوصية الرقمي لكاميرا الويب وزر الطاقة يشغلون السماكة الكاملة تقريباً للحافة الجانبية للهيكل الخارجي.

شاشة OLED قياس 14 بوصة

بيّن تقرير موقع Gizmodo أن لينوفو زودت حاسوب AeroBlade بشاشة عرض فائقة الجودة من نوع "OLED" بقياس 14 بوصة، مع تشغيله بأحدث معالجات إنتل "Intel Core Ultra Series 3"، مما يمنحه قدرات معالجة متقدمة لمهام الذكاء الاصطناعي مع دعم كامل لمنافذ "Thunderbolt 4" السريعة لنقل البيانات والشحن.

استعراض حاسوب Project Swan

ذكرت الشركة أنها استعرضت في المعرض أيضاً مفهوماً تقنياً آخر تحت اسم "Project Swan"، وهو حاسوب محمول يمتلك شاشة مرنة قابلة للتمدد والالتفاف أفقياً لتتحول من قياس 14 بوصة إلى 17 بوصة بنسبة عرض فائقة الاتساع (16:9).

ويهدف هذا الابتكار إلى خدمة صناع المحتوى والمبرمجين واللاعبين الباحثين عن مساحة عمل بصرية إضافية دون الحاجة لشاشات خارجية، مؤكدة سعيها الدائم لتحويل النماذج الابتكارية إلى منتجات تجارية واقعية في الأسواق.