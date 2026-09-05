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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسان العربي : أول أجر لي كان 132 دولاراً ووالدي شجعني على الفن

حسان العربي
حسان العربي
محمود زيدان

كشف الفنان حسان العربي عن كواليس وبدايات رحلته الفنية، متذكراً أول أجر تقاضاه عن عمل مسرحي في بداية مشواره الاحترافي والذي بلغ 132 دولاراً، مشيراً إلى الفرحة العارمة التي سادت أسرته حينها واحتفال والده ووالدته  بهذه اللحظة.

وأوضح حسان العربي، خلال لقاء مع الإعلامية الشيماء هاشم، ببرنامج «أيها السادة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه التحق بكلية التجارة أولاً بناءً على رغبة والده، قبل أن يتجه لدراسة التمثيل والإخراج، لافتاً إلى أن احترافه المسرح أثناء الدراسة جعل والده يشجعه على الاستمرار في المجال الفني، وكان حريصاً على حضور مسرحياته ومناقشتها ونقدها باستمرار لشففه الكبير بالفن.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهته في بداية حياته الفنية، أشار العربي إلى اختلاف المناخ الفني قديماً وصعوبة الحصول على فرصة للتمثيل مقارنة بالوقت الحالي، وكانت تقتصر المشاركات الأولى على أدوار صغيرة وجمل معدودة، مما تطلب منه بذل مجهود مضاعف والسعي الجاد للوصول إلى صناع العمل وإثبات ذاته للجمهور.

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