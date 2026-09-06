تعد الفطاير من الأكلات المميزة التي يمكن تحضيرها للانش بوكس، وإليكم طريقة عمل فطاير بالسمسم والعسل.

مقادير فطاير بالسمسم والعسل

3 كوب دقيق

علبه زبادي

بيضه

ربع كيلو زيت

ملعقة كبيرة خميره

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافي للعجن

للحشو

جبنه براميلي

للوجه

سمسم محمص

ماء

عسل أسود

طريقة تحضير فطاير بالسمسم والعسل

أخلطي جميع المكونات الجافة معا

ضيفي البيضة والزبادي والزيت ونقلب

ضعي الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة

اتركي العجين ليختمر حوالي ساعة

قسمي الى كرات ثم تفرد الكرات وتحشى بالجبنة

تلف على شكل رول

يذوب العسل في كوب من الماء ثم تغمر الرولات في الماء بالعسل ثم يغمر في السمسم

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي