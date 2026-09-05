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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء ميهوب: زيزو لسه موصلش لمستواه مع الأهلي.. ومستنيين منه أكتر

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهر حتى الآن بالمستوى المنتظر منه، مشيرًا إلى امتلاكه إمكانيات فنية كبيرة تؤهله لتقديم الأفضل مع القلعة الحمراء.

وقال ميهوب، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «جالي في ملعبي»: «زيزو لسه موصلش لمستواه مع الأهلي، وأنا عارف مستواه كويس جدًا، لأنه كان معايا في منتخب الشباب لما كان بيلعب في البرتغال، ومكانش حد لسه يعرف مين زيزو».

وأضاف: «أحمد سيد زيزو لسه مطلعش كل حاجة عنده، ودي حاجة تحسب عليه، لإن في الأهلي كل حاجة موجودة ومتوفرة وبتساعد على التألق».

وتابع نجم الأهلي السابق: «زيزو لسه منطلقش كزيزو، ويمكن كثرة النجوم حواليه مش أحسن حاجة، لكنه لازم يكون ليه دور مع الأهلي».

وتأتي تصريحات ميهوب في ظل الانتقادات التي طالت مستوى زيزو مع الأهلي، بعدما سبق وأكد أن أداء اللاعب مع الفريق الأحمر لم يصل إلى المستوى المأمول مقارنة بإمكانياته.

زيزو الاهلي الزمالك

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