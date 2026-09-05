قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف دمشق قرب بلدة بيت جن

استهدفت نيران مدفعية إسرائيلية، مساء اليوم، منطقة تل باط الورد الواقعة بالقرب من بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بسوريا، وفقا لوسائل إعلام عربية.

وذكرت مصادر محلية أن القصف طال المنطقة المحيطة بالتل، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع قتلى أو إصابات.

ويأتي القصف في ظل تصاعد التوتر على الحدود السورية الإسرائيلية، ولا سيما في المناطق القريبة من جبل الشيخ وريف دمشق الغربي، حيث شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية تحركات عسكرية واستهدافات متبادلة.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الهدف الذي استهدفته المدفعية الإسرائيلية، كما لم يصدر بيان رسمي إسرائيلي يوضح أسباب القصف أو الأهداف التي تم التعامل معها.

وتُعد منطقة بيت جن ذات أهمية جغرافية بسبب قربها من الحدود مع إسرائيل ومنطقة جبل الشيخ، ما يجعلها نقطة حساسة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في جنوب سوريا.