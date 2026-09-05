التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة فياريال وديبورتيفو لاكورونيا بالدوري الإسباني

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة فريقي فياريال وديبورتيفو لاكورونيا بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك خلال مواجهتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

افتتحح فياريال التسجيل عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة 19، بينما تعادل كروز لصالح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدقيقة 43 .

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي فياريال وديبورتيفو لاكورونيا تشكيلهما لخوض مواجهتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: لويز جونيور

خط الدفاع: أليكس فريمان - لوجان كوستا - ريناتو فيجا - سيرجي كاردونا

خط الوسط: نيكولاس بيبي - ناثان صليبا - باب جايي، ألبرتو موليرو

خط الهجوم: جيرارد مورينو - آيوزي بيريز

وجاء تشكيل ديبورتيفو لاكورونيا كالتالي:

حراسة المرمى: ليو رومان

خط الدفاع: خواكيم نافارو - لوكاس نوبي - خوسيه خيمينيز - جياكومو كوالياتا

خط الوسط: لويسمي كروز - لورينزو أماتوتشي - رودريجيز - ماريو سوريانو

خط الهجوم: بيل نسونجو - أوباميانج