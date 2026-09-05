عبد الرحمن الربيعي: دخول الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على خط المواجهة يغير موازين القوى

قال عبد الرحمن الربيعي، المحلل العسكري، إن دخول الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على خط المواجهة اليوم يمثل إضافة نوعية جديدة، من شأنها أن تغير موازين القوى على الأرض.

وأضاف خلال حديثه عبر قناة "الحدث"، أن التطور لا يقتصر على الطيران، وإنما هناك تطور نوعي في القوات المسلحة، خاصة منذ عام 2022، من خلال البناء والتطوير والتحديث والتسليح.

وأوضح أن القوات المسلحة أصبحت أكثر إمكانية وقدرة وقوة على مختلف المستويات، سواء على مستوى البر أو الجو، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في قدراتها.

وأشار الربيعي إلى أن اليمن أصبح أمام معادلة جديدة، موضحًا أن الحوثيين أسقطوا الدولة عام 2015 بالقوة، وأنهم لن يخرجوا إلا بالقوة، وأن خيار الحرب الذي اختاروه أصبح الآن على الباب.