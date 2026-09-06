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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا فعل ميسي في أول مباراة منذ اعتزاله اللعب الدولي؟

ميسي
ميسي
مجدي سلامة

قدم ليونيل ميسي تمريرة حاسمة في مباراة إنتر ميامي التي انتهت بالتعادل 2-2 مع أتلانتا يونايتد في الدوري ‌الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في فلوريدا الليلة الماضية، في أول ظهور للاعب الأرجنتيني منذ اعتزاله اللعب الدولي الأسبوع الماضي.

وشارك ميسي، الذي كان قائد الأرجنتين أثناء فوزها بكأس العالم 2022 وخلال تحقيق المركز الثاني ⁠في نسخة 2026، في التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي في مباراة انطلقت متأخرة بأكثر من 90 دقيقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة والبرق.

وأرسل اللاعب (39 عاما) ركلة ركنية قوية سددها لاعب الوسط كاسيميرو برأسه في مرمى حارس أتلانتا لوكاس هويوس ليمنح ميامي التقدم في الدقيقة 32.

تقدم ميامي 

لكن تقدم ميامي لم يدم سوى ثلاث دقائق، إذ انزلق كاسيميرو أثناء ‌التعامل ⁠مع عرضية ارتدت من حارس مرماه دين سانت كلير لتستقر عند أقدام لاعب أتلانتا ميجيل ألميرون الذي سددها في المرمى ليتعادل الفريقان.

وأعاد لويس سواريز التقدم لميامي قبل نهاية الشوط ⁠الأول مباشرة لكن بريل إمبولو سجل ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليمنح أتلانتا نقطة.

ويحتل ميسي، الذي سجل أربعة أهداف وصنع ⁠آخر في الفوز الساحق 7-1 على مونتريال الأسبوع الماضي، صدارة قائمة هدافي الدوري الأمريكي للمحترفين برصيد 18 ⁠هدفا هذا الموسم.

وكان اللاعب قد أعرب من قبل عن شكوكه بشأن استمرار مسيرته الكروية عقب وفاة والده خورخي في الثامن من أغسطس.

ميسي ميامي اللعب الدولي ليونيل ميسي

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