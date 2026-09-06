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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح مغاوري: الموقف المصري ثابت في تبني لغة الحوار والتفاوض في حلحلة أزمات المنطقة

الكاتب الصحفي صلاح مغاوري
الكاتب الصحفي صلاح مغاوري
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، المحلل السياسي، أن الموقف المصري ثابت على مواقفه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة وقبلها بأعوام طويلة، مشيرًا إلى أن القاهرة حذرت عدة مرات منذ عام 2023.

جاء ذلك توضيحًا حول الموقف المصري الرافض بشكل قاطع للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية.

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على شاشة “Extra news”، أنه بعد استقرار الأوضاع داخل المنطقة، فإن الأمر الذي وصلنا إليه بالفعل هو ما حذرت منه مصر، متسائلًا لو كانت الأطراف تستمع إلى صوت العقل وصوت الحكمة، باعتبار أن مصر ركيزة أساسية من ركائز استقرار هذه المنطقة ودولة كبرى تعلم تمامًا أبعاد المشهد، وقد حذرت منذ اليوم الأول من أن تصعيد الأوضاع لن يكون في صالح أحد، وهو الأمر الذي وصلنا إليه بالفعل.

وأضاف أن إسرائيل قادت العالم، للأسف الشديد، إلى مزيد من الدمار ومزيد من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي حذرت منه القاهرة وما زالت تحذر منه حتى الآن.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الاتصال الأخير بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني ناقش أهمية أن يعتمد الجميع لغة الحوار بدلاً من اعتماد لغة الحرب ولغة التصعيد العسكري، التي لن يجني منها الجميع إلا مزيدًا من الخراب ومزيدًا من عدم الاستقرار في دول المنطقة التي ما زالت على صفيح ساخن الآن وما زال التوتر فيها هو سيد الموقف.

صلاح مغاوري القاهرة أزمات المنطقة المحلل السياسي مواقف مصر

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