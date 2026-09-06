نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فتستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات أما الجزء السفلي تميز باللون الأوف وايت.

انتعلت نسرين طافش ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.