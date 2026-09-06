محمود الهباش يحذر من اتجاه العالم نحو "شريعة الغاب"

حذر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من استمرار التعامل مع القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة انتقائية، معتبرًا أن ذلك يدفع العالم الى ما وصفه بـ"شريعة الغاب".

وقال الهباش خلال مداخلة مع قناة الحدث من رام الله، إن السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل تعتمد على منطق القوة، بينما لا يتم تطبيق الشرعية الدولية على أرض الواقع بالشكل المطلوب.

وأضاف أن أكثر من ألف قرار صدر بشأن القضية الفلسطينية ولم يتم تطبيقها، متسائلًا عن جدوى اتخاذ قرارات لا تجد طريقًا إلى التنفيذ.

وأكد الهباش أن العالم يتجه بتسارع مذهل ومخيف نحو الدمار الذاتي، لأن العالم بلا قانون يصبح عالمًا يأكل فيه القوي الضعيف ولا يكون فيه مكان للقانون أو العدل.