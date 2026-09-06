الزراعيين: إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن تم اضافة أكثر من 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الدولة المصرية قدمت جهود كبيرة في هذا الملف الهام.

وأضاف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن التوسعات في مشروعات الزراعة توجد رسم خريطة مصر الزراعية، متابعا أن نصدر ب ١١.٦ مليار دولار، مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية موجود على كامل التراب في مصر.

وتابع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن فاتورة الغذاء للمواطن المصري في العام الحالي ارتفعت عن العام الماضي نتيجة للأوضاع العالمية الحالية.