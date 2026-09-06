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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة تحذر طلاب الجامعة من «الطبقية»: بلاش التجميعة العنصرية

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الأحد، من برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار»، للحديث عن بداية الحياة الجامعية، تحت عنوان «بداية مختلفة.. قواعد إتيكيت أول يوم في الجامعة»، مقدمة مجموعة من النصائح للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الزملاء وتكوين العلاقات الاجتماعية داخل الجامعة.

وأكدت مفيدة شيحة، أن الجامعة تمثل مرحلة جديدة ومختلفة في حياة الطالب، مطالبة الطلاب بالتخلي عن بعض الأفكار المسبقة التي قد تؤثر في علاقاتهم بزملائهم، وعلى رأسها الطبقية أو اختيار الأصدقاء وفقًا للمستوى الاجتماعي أو المادي.

وقالت مفيدة شيحة: «بلاش الطبقية والتجميعة العنصرية، بمعنى إن دخلت الجامعة معايا مستوى معين ومينفعش يرتبط بالآخرين، وهذا الأمر في غاية السوء».

وأضافت الإعلامية أن الحياة الجامعية فرصة للتعرف على أشخاص مختلفين، واكتساب خبرات جديدة من خلال التواصل مع الزملاء، داعية الطلاب إلى عدم وضع أنفسهم داخل دوائر اجتماعية مغلقة.

وتابعت مفيدة شيحة: «خليكم دايمًا منفتحين وOpen Mind، وفي الجامعة افتحوا وادخلوا كل الجروبات وأماكن كتيرة، واتعرفوا على الناس»، مشيرة إلى أن الانفتاح على الآخرين يساعد الطالب على الاستفادة بشكل أكبر من سنوات الجامعة.

وشددت على أهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم التدخل في حياتهم الشخصية، موضحة أن تكوين العلاقات داخل الجامعة يجب أن يقوم على الاحترام والتقبل المتبادل، دون إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص بسبب خلفياتهم الاجتماعية أو المادية.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن الجامعة ليست مجرد مكان للحصول على الشهادة، وإنما مرحلة مهمة لبناء الشخصية وتكوين علاقات وخبرات جديدة، وهو ما يتطلب من الطلاب التحلي بالمرونة والانفتاح واحترام الاختلاف

مفيدة شيحة الجامعات العام الدراسي

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