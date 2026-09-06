قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متى يحتاج الشخص إلى إنقاص وزنه؟.. استشارى تغذية يجيب

متى يحتاج الشخص إلى إنقاص وزنه؟.. استشارى تغذية يجيب
متى يحتاج الشخص إلى إنقاص وزنه؟.. استشارى تغذية يجيب
شيماء جمال

قالت الدكتورة عبير عزت جرجس، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن هناك أشخاصًا يبدو وزنهم طبيعيًا، لكنهم يعانون من السمنة الداخلية، موضحة أن ذلك قد يظهر في صورة كبد دهني أو ارتفاع الدهون الثلاثية أو ارتفاع معامل الالتهاب، إلى جانب انخفاض مستوى الدهون الجيدة.

وأوضحت الدكتورة عبير عزت خلال حديثها على قناة "القاهرة والناس"، أن تقييم الشخص لا يعتمد فقط على مؤشر كتلة الجسم، وإنما يشمل أيضًا نتائج التحاليل الطبية والسونار، حتى يتم تقييم الحالة بشكل كامل.

وأضافت أن مشكلات السكر تبدأ قبل ظهور المرض بسنوات، مشيرة إلى أن الشخص قد يكون وزنه طبيعيًا لكنه يعاني من متلازمة الأيض أو أعراض مرتبطة بها، وفي هذه الحالة يحتاج إلى اتباع نمط حياة صحي.

وأكدت أن الهدف لا ينبغي أن يكون انتظار ظهور الأمراض ثم البدء في العلاج، وإنما التعامل مع المؤشرات الصحية مبكرًا.

استشارى تغذية السمنة السمنة الداخلية الدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

فانس يثير جدلًا حادًا بتحذيره من «الجانب الشيطاني» للذكاء الاصطناعي

أرشيفي

إسقاط 29 مسيرة أوكرانية خلال النهار فوق مقاطعات روسية والبحر الأسود

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون للدفاع عن إسرائيل وبدء الهجوم

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد