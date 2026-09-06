متى يحتاج الشخص إلى إنقاص وزنه؟.. استشارى تغذية يجيب

قالت الدكتورة عبير عزت جرجس، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن هناك أشخاصًا يبدو وزنهم طبيعيًا، لكنهم يعانون من السمنة الداخلية، موضحة أن ذلك قد يظهر في صورة كبد دهني أو ارتفاع الدهون الثلاثية أو ارتفاع معامل الالتهاب، إلى جانب انخفاض مستوى الدهون الجيدة.

وأوضحت الدكتورة عبير عزت خلال حديثها على قناة "القاهرة والناس"، أن تقييم الشخص لا يعتمد فقط على مؤشر كتلة الجسم، وإنما يشمل أيضًا نتائج التحاليل الطبية والسونار، حتى يتم تقييم الحالة بشكل كامل.

وأضافت أن مشكلات السكر تبدأ قبل ظهور المرض بسنوات، مشيرة إلى أن الشخص قد يكون وزنه طبيعيًا لكنه يعاني من متلازمة الأيض أو أعراض مرتبطة بها، وفي هذه الحالة يحتاج إلى اتباع نمط حياة صحي.

وأكدت أن الهدف لا ينبغي أن يكون انتظار ظهور الأمراض ثم البدء في العلاج، وإنما التعامل مع المؤشرات الصحية مبكرًا.