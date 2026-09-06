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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تخصص 3 معامل رقمية لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية

تنسيق بني سويف
تنسيق بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن الجاهزية الكاملة للجامعة لاستقبال طلاب الشهادات الفنية ، وأكد أنه تم تخصيص ثلاثة معامل حاسب آلي متطورة وموزعة داخل كليات الجامعة، وذلك لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم الإلكترونية بكل سهولة ويسر، ووفقاً للقواعد والحد الأدنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة الى أماكن المعامل المخصصة وهي معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب، بالإضافة إلى معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني للجامعة في منطقة شرق النيل، لافتاً إلى أن هذه المعامل سوف تفتح أبوابها رسمياً لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم يومياً، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً طوال فترة منظومة التنسيق للمرحلة الأولى.

وأكد الدكتور طارق علي حرص الجامعة على تحديث البنية التكنولوجية لهذه المعامل، حيث تم تزويدها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وربطها بخطوط إنترنت فائقة السرعة لتجنب أي أعطال تقنية أثناء عملية التسجيل، فضلاً عن تشكيل فرق عمل تضم نخبة من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة والمدربة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأعمال التنسيق الإلكتروني، وذلك لتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب، والإجابة عن جميع استفساراتهم حول كيفية ترتيب الرغبات بطريقة صحيحة تضمن الحفاظ على مستقبلهم الدراسي.

وأكد رئيس الجامعة على تضافر جهود كافة قطاعات الجامعة لتوفير بيئة مريحة ومناسبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو ذويهم داخل المعامل، بما يضمن سير عملية التنسيق بأعلى درجات التنظيم والسرعة والأمان.

بني سويف جامعة بني سويف تنسيق بني سويف

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