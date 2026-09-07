طريقة عمل سندوتشات بواقي الدجاج مع الجبنة.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نهال الشناوي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتشات بواقي الدجاج مع الجبنة، فهو من الوصفات البسيطة والسهلة التي يمكنك تقديمها لأطفالك وأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير سندوتشات بواقي الدجاج مع الجبنة



● بواقي دجاج مسلوقة نساير

● ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

● ملعقة بهارات فراخ صغيرة

● فلفل اسود بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● زعتر فريش

● ميكس جبن موتزريلا وشيدر

طريقة تحضير سندوتشات بواقي الدجاج مع الجبنة

في وعاء يشوح الدجاج مع الزبدة ثم يضاف الزعتر وجميع البهارات ثم يضاف الباربكيو صوص وقليل من الماء ثم يضاف الجبن وتقدم مع البطاطس والجرجير والطماطم.