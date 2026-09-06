فروسينوني يفوز على فينيسيا 3-2 في الدوري الإيطالي

فاز فريق فروسينوني الإيطالي الذي يلعب له المصري عمر فايد، على ضيفه فينيسيا بنتيجة 3-2، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية فروسينوني، اللاعب أنتونيو رايموندو "ثنائية" في الدقيقتين 21 و39، وجيورجي كفيرنادي في الدقيقة 83، فيما أحرز هدفي فينيسيا جون يبواه في الدققة 66، وريتشي ساجرادو في الدقيقة 74.

الفوز اليوم هو الثاني على التوالي لفريق فروسينوني الصاعد حديثا للدوري الإيطالي، بعد تغلبه في الجولة الماضية على فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

وارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الدوري الإيطالي، فيما ظل فينيسيا بدون نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، ضمن نفس الجولة، تعادل فريق بارما مع ضيفه مونزا بنتيجة 1-1.