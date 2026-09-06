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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بهاء أبو شقة يحسم الجدل حول لائحة الوفد: استقلت منذ يناير ولم أشارك في إعداد المشروع

المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
معتز الخصوصي

حسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن مشاركته في إعداد مشروع لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد، مؤكدًا أنه لم يشارك في إعداد مشروع اللائحة ولم يطلع عليه حتى الآن، وذلك في بيان توضيحي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أبو شقة أنه استقال من حزب الوفد في 15 يناير 2026، باستقالة مسببة، استند فيها إلى ما وصفه ببطلان إجراءات انتخابات رئيس الحزب، على خلفية مخالفة إجراءات الانتخابات للائحة الحزب، التي أوجبت أن تتضمن الهيئة الوفدية في تشكيلها اللجان النوعية، وهو ما قال إنه لم يكن متوافرًا في الهيئة التي أُعلن أن لها حق الانتخاب.

لا يملك صفة أو مصلحة في المشاركة في إعدادها

وشدد أبو شقة على أنه «ليس من المتصور» أن يشارك في إعداد لائحة جديدة للحزب، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تمثلها باعتبارها دستورًا حاكمًا لمسيرة الحزب، في الوقت الذي أصبح فيه مستقيلًا من عضويته، وبالتالي لا يملك صفة أو مصلحة في المشاركة في إعدادها.

وأكد أن توضيحه يأتي تحديدًا للرد على ما أثير داخل بعض مجموعات حزب الوفد بشأن مشاركته في إعداد مشروع اللائحة، مجددًا نفيه القاطع للمشاركة في إعدادها أو الاطلاع عليها حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أكد أبو شقة أن حق الحزب في تعديل لائحته القائمة أو وضع لائحة جديدة يظل قائمًا، موضحًا أن النصوص التشريعية ليست جامدة أو أبدية، وإنما تظل قابلة للتعديل أو الاستبدال كلما اقتضت متطلبات الواقع ذلك.

وأشار إلى أن بيانه لا يستهدف الاعتراض على حق الحزب في تعديل لائحته أو وضع لائحة جديدة، وإنما يهدف إلى إزالة اللبس وتوضيح حقيقة موقفه، ونفي ما نسب إليه بشأن المشاركة في إعداد مشروع اللائحة أو الاطلاع عليه.

ووجه أبو شقة رسالة إلى أعضاء حزب الوفد، داعيًا إلى تحري الدقة قبل نسب أي رأي أو فكر إليه، والرجوع إليه شخصيًا للتأكد من صحة ما يتم تداوله باسمه.

وأكد أنه يؤمن بحرية الرأي ويقدر الرأي الآخر، مشددًا على أنه يتعامل دائمًا بوضوح وشفافية، ولا يخشى مواجهة أي أمر أو مناقشته، قائلًا إن بابه مفتوح دائمًا للحوار وتبادل الآراء وطرح الحقائق «دون مواربة أو تستر».

واختتم بهاء أبو شقة بيانه بتوجيه خالص التحية والتقدير والاحترام إلى جموع الوفديين.

مشروع لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة الدستورية

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