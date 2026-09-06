سوزان نجم الدين تعتذر على الهواء وتكشف حقيقة الاعتزال

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الفنية والشخصية، وتحدثت عن أحدث أعمالها، وأبرز مخاوفها وأحلامها، كما وجهت رسالة مؤثرة إلى نفسها، قبل أن تختتم الحلقة بزيارة إلى دار لرعاية الأيتام.

سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل «الحالة 110»

وتحدثت سوزان نجم الدين عن أحدث أعمالها الفنية، قائلة إن مسلسل «الحالة 110» ينتمي إلى نوعية «السوبر مايكرو دراما»، ويتم تصويره للمرة الأولى بطريقة السينما، معربة عن حماسها لخوض هذه التجربة الجديدة.

وأضافت: «متحمسة جدًا لخوض تلك التجربة، وصارت حياة الناس كلها سينما».

الحمام المحشي والملوخية.. أكلات سوزان نجم الدين المفضلة

وكشفت الفنانة السورية عن أبرز الأكلات التي تفضلها، موضحة أن من أقرب الأطعمة إلى قلبها الحمام المحشي بالفريك، والفسيخ، والرنجة، والملوخية.

وعن الصفات التي تحبها في الإنسان، قالت: «أن يكون نبيلًا وفرفوشًا ويحب الحياة، وأنا بطبيعتي فرفوشة».

كما أعربت عن أمنيتها في الجلوس مع شخصيات تاريخية بارزة، قائلة: «أتمنى أن أجلس مع شخصيات تاريخية مثل زنوبيا والسيدة مريم».

سوزان نجم الدين: أخاف من المرض والذكاء الاصطناعي

وتحدثت سوزان نجم الدين بصراحة عن مخاوفها، قائلة: «عندي طيبة بزيادة وعصبية مبالغ فيها. أخاف من المرض وأخاف من الذكاء الاصطناعي».

وأوضحت أن مخاوفها من الذكاء الاصطناعي تأتي بسبب انتشار محتوى مزيف يحمل صورتها، قائلة: «تصل لي أفلام وصور لي مزيفة».

العودة إلى سوريا.. حلم سوزان نجم الدين الأكبر

وعن أحلامها، أكدت سوزان نجم الدين أن حلمها الأكبر يتمثل في أن تجتمع بأبنائها في بلد واحد، إلى جانب أمنيتها بعودة الاستقرار إلى سوريا والعودة إلى وطنها.

وقالت: «أتمنى أن أكون مع أولادي في بلد واحد، وأن تعود سوريا مستقرة وأعود للوطن».

وأضافت أن حلمها الأخير يتمثل في تقديم أعمال فنية ناجحة تظل حاضرة في ذاكرة الجمهور.

سوزان نجم الدين: مستحيل أفكر في الاعتزال

وتطرقت الفنانة السورية إلى علاقتها بالفن، مؤكدة أنها لا تفكر في الاعتزال، قائلة: «السعادة كنز في حد ذاتها، ومستحيل أن أفكر في الاعتزال بالفن لأني أعشق الفن».

كما تحدثت عن مخاوفها من التقدم في العمر وعدم قدرتها على تحقيق جميع طموحاتها، مشيرة إلى أنها تحب النقد البناء، بينما ترفض الخيانة في الفكرة.

رسالة اعتذار مؤثرة من سوزان نجم الدين لنفسها

وفي لحظة مؤثرة خلال الحلقة، وجهت سوزان نجم الدين رسالة اعتذار إلى نفسها، تحدثت خلالها عن قسوتها على ذاتها وتحملها أعباء تفوق طاقتها.

وقالت: «أنا أعتذر عن الصدق مع ناس غير صادقين، وأعتذر عن كل العطاء لناس لا يستحقون».

وأضافت: «كل مرة تظاهرتِ فيها بالقوة وكنتِ مكسورة، وحملتُ نفسي فوق ما تتحمل. كنتُ قاسية عليكِ كثيرًا. أنا أفتخر فيكِ، ولو كان جبلًا ما تحمل ما شاهدتيه».

سوزان نجم الدين تزور دار أيتام مع عمرو الليثي

وفي ختام الحلقة، زارت سوزان نجم الدين إحدى دور رعاية الأيتام، والتقت بالأطفال وشاركتهم عددًا من اللحظات السعيدة، كما قدمت لهم الهدايا وحرصت على الاستماع إليهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

وقالت عن التجربة: «في الدار نماذج رائعة على التحدي والنجاح»، موجهة رسالة إلى كل أم فقدت ابنها، داعية إلى الصبر والثقة في أن الله سيعوضها خيرًا.

كما وجهت الشكر إلى السيدة المسؤولة عن رعاية الأطفال، قائلة: «الله أبدلها بعد أن فقدت ابنها بهؤلاء الملائكة الصغار، وثوابها كبير عن خدمتهم ورعايتهم».

وشاركت سوزان الأطفال الغناء واللعب بالمكعبات، قبل أن تخوض معهم مباراة كرة قدم وسط أجواء من المرح، مازحة: «أين أنت يا محمد صلاح لتشاهد هذه المباراة؟»، كما شاهدت معهم فيلم كارتون.

واختتمت زيارتها برسالة حب للأطفال قائلة: «أنا والجميع إلى جانبكم».

وكشفت سوزان نجم الدين عن سبب اختيارها زيارة الأيتام، قائلة: «اخترت زيارة الأيتام لأن لدي جمعية لرعاية الأيتام في سوريا».